Milano, 8 lug. (LaPresse) – “Per quanto riguarda le munizioni a grappolo, abbiamo 5 principi chiave che rispetteremo e che abbiamo comunicato chiaramente a tutti i nostri partner, compresi gli Stati Uniti”. È quanto afferma su Twitter il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov. “Queste munizioni non saranno utilizzate sul territorio ufficialmente riconosciuto della Russia”, assicura Reznikov, “non utilizzeremo le munizioni a grappolo nelle aree urbane per evitare i rischi per le popolazioni civili”. “L’Ucraina terrà un registro rigoroso dell’uso di queste armi e delle zone locali in cui saranno utilizzate” e “sulla base di queste registrazioni, dopo la de-occupazione dei nostri territori e la nostra vittoria, questi territori saranno prioritari ai fini dello sminamento”. Infine, promette Reznikov: “Riferiremo ai nostri partner sull’uso di queste munizioni e sulla loro efficienza per garantire uno standard adeguato di trasparenza e controllo”.

