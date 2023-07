Incontro a Varsavia con il premier, Mateusz Morawiecki, bilaterale su argomenti legati all'economia e alla sicurezza

La premier Giorgia Meloni ha incontrato al Palazzo sull’acqua del Parco Lazienki di Varsavia il presidente del Consiglio della Repubblica di Polonia, Mateusz Morawiecki. Il premier polacco ha accolto Meloni regalandole un mazzo di fiori. I capi di governo hanno discusso di cooperazione bilaterale, migranti, argomenti legati all’economia e alla sicurezza – soprattutto nel contesto del prossimo vertice della Nato a Vilnius -, e anche dell’attuale agenda dell’Ue.

Meloni: “Profonde relazioni bilaterali”

“Sono molto contenta di essere tornata qui a Varsavia a pochi mesi dalla precedente visita. La Polonia è l’unica nazione europea che ho visitato due volte da quando sono i carica e questo credo basti a dimostrare la profondità dei nostri rapporti. Nei consigli europei ci basta davvero uno sguardo. Ci sono eccellenti rapporti bilaterali che continuano a migliorare“. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, a Varsavia dopo l’incontro con il premier polacco Mateusz Morawiecki.

Meloni: “Fermare flussi illegali prima che arrivino in Europa”

“La migrazione è un tema molto discusso nelle ultime settimane. La nostra posizione è sostanzialmente la stessa, noi vogliamo fermare la migrazione illegale prima che arrivi in Europa. Finché l’Ue vorrà gestire la migrazione illegale quando è già qui, non troveremo mai un accordo. Dobbiamo invece fermare la migrazione illegale prima che arrivi da noi. Su quello io e Morawiecki, e altri, abbiamo lavorato insieme ed è quello l’obiettivo che dobbiamo porci”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Varsavia dopo l’incontro con il premier polacco Mateusz Morawiecki.

Meloni: “Al fianco Kiev per sua difesa e libertà, sostegno a 360 gradi”

“In tempi di crisi dobbiamo essere uniti. A partire dall’Ucraina, su cui le posizioni italiana e polacca sono le stesse, non possiamo accettare l’aggressione russa all’Ucraina e faremo tutto ciò che possiamo fare per impedirla. Continueremo a stare al fianco dell’Ucraina sostenendola a 360 gradi. Siamo d’accordo con la Polonia sulla necessità di vere garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Inoltre, il conflitto porta con sé un domino di conseguenze su cui l’Europa deve fornire risposte”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, a Varsavia dopo l’incontro con il premier polacco Mateusz Morawiecki.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata