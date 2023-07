Conosceranno le ultime volontà del padre scomparso il 12 giugno scorso

È attesa per oggi l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Secondo quanto confermano a LaPresse fonti vicine alla famiglia, i figli sarebbero stati convocati dal notaio Arrigo Roveda a Milano, per conoscere le ultime volontà del padre scomparso il 12 giugno scorso.

Ai miei fratelli “voglio un bene enorme, ognuno fa il suo mestiere, abbiamo vite diverse. Non è che vogliamo dare impressione di compattezza. C’è compattezza assoluta“. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti per la prossima stagione. L’ad di Mediaset ha ammesso di essere rimasto “un po’ turbato” da quanto scritto sui giornali dopo la scomparsa del padre Silvio.

Notaio Roveda: “Testamento? Non dico nulla”

“È inutile stare qua, non posso dire niente, da me non saprete nulla né oggi né domani né mai”. Così si è limitato a rispondere il notaio Arrigo Roveda ai cronisti assiepati fuori dal palazzo dove ha sede il suo studio ‘Rlcd’, in via Pagano a Milano, che gli chiedevano dell’apertura del testamento di Silvio Berlusconi che potrebbe avvenire questo pomeriggio. Roveda è poi partito in sella a una moto.

