Un toccante ricordo di Silvio Berlusconi ha aperto la presentazione dei palinsesti Mediaset per la nuova stagione. Sul palco, il presentatore della serata Gerry Scotti ha annunciato una sorpresa per l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. Introdotto dalla scritta ‘Caro Pier Silvio questo è per te’, un video ha alternato fotografie e filmati di padre e figlio, con in sovraimpressione alcune frasi del patron recentemente scomparso. Nel finale, immagini del discorso tenuto dall’ad ai dipendenti dopo la morte del fondatore. ‘Grazie Pier Silvio, siamo tutti con te’, la scritta in chiusura di filmato.

“La certezza è che Pier Silvio sarà sempre con noi, come ha fatto negli scorsi anni”, ha commentato Gerry Scotti, dopo aver chiamato sul palco un commosso Pier Silvio. L’ad ha ringraziato tutti, quindi una sinfonia di cornamusa scozzese ha introdotto un emozionante momento musicale con protagonista Italia il coro di Italian Gospel Choir. Al termine, Pier Silvio ha mandato un bacio al cielo, dicendo “Papà ti amo”.

“La mancanza che sento è enorme. E man mano che passano i giorni la mancanza cresce. E’ la mancanza dell’uomo, del papà. Mio padre è stato un grande padre. La mancanza è totale” ha dichiarato un commosso Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti di Mediaset per la nuova stagione. L’ad ha poi ricordato: “Ero in azienda quando è sceso in politica e ne sono stato travolto. Qui ho avuto la mia crescita naturale. Una volta mi chiamò in cucina, vide la mia agenda con i miei appuntamenti, e mi disse ‘ma sei diventato me'”. Mio padre, ha aggiunto, “è stato così grande da riuscire a dare ai figli la possibilità di andare avanti anche senza di lui anche prima di quello che è successo”.

“No”. Così Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, ha risposto a chi gli ha chiesto delle ipotesi riguardanti la vendita del gruppo. “Se mi hanno dato fastidio le voci sulla cessione dopo la morte di mio padre? Sì“, ha detto durante la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione. “Se in famiglia ne abbiamo mai parlato? No”, ha chiarito.

Nessun ingresso in politica

“Non ho intenzione di scendere in politica”. Così l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha commentato i recenti rumors. “Io penso che la politica sia un mestiere serio, i mestieri si studiano e si imparano, non è che dall’oggi al domani si fa politica”, ha spiegato nella conferenza stampa della presentazione dei palinsesti Mediaset per la nuova stagione. Il secondo motivo è che non è giusto lasciare le cose a metà. Oggi Mediaset sta attraversando un momento importantissimo, di nuovi progetti, sviluppo. Anche se mai fosse, ma così non è, io dovessi sentire qualche tipo di chiamata, non bisogna dimenticare perché si fanno le cose. Uno pensa di scendere in politica per dare un servizio agli italiani. Ma oggi – ha aggiunto – non c’è nessuna emergenza, per la prima volta dopo tanti anni in Italia c’è un governo votato dagli elettori che sta facendo del suo meglio”.

Bianca Berlinguer a Rete4

È ufficiale: Bianca Berlinguer, storico volto della Rai, approda su Rete4. Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, alla presentazione dei palinsesti per la nuova stagione. “Sono felice di questo arrivo”, ha commentato. “È un’operazione che può far crescere ulteriormente il peso della rete nell’informazione”. Con Berlinguer “si è instaurato un rapporto vero, di fiducia”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi. La giornalista dovrebbe andare in onda il martedì, facendo slittare ‘Fuori dal Coro’ di Mario Giordano al mercoledì. Berlinguer sarà poi alla guida di ‘Stasera Italia’ nella fascia dell’access prime time, in alternanza con Nicola Porro, con Augusto Minzolini alla conduzione nel weekend.

Sulla scelta di ingaggiare Berlinguer, Pier Silvio Berlusconi ha commentato: “Abbiamo trasformato Rete4 da rete di film e telenovele alla rete oggi più presente nell’informazione. Abbiamo fatto un miracolo con prodotti di altissimo livello. Ora siamo nella fase 2, provare ad allargare le prospettive editoriali, avere un pubblico sempre più trasversale e avere dei professionisti di peso. Ci siamo detti – ha aggiunto – che la figura ideale era Bianca Berlinguer. Abbiamo iniziato a parlare, ho avuto un rapporto diretto. Sono contento di questo arrivo”. E su ‘CartaBianca’: “Ho guardato spesso il programma, mi è sempre piaciuto e ha sempre fatto risultati ottimi. Spesso ciò che si scrive è un punto di vista. La bocciatura di Aldo Grasso? Quello che fa un critico è criticare… Non c’è nessuna polemica”. L’ad ha poi confermato che nel programma ci sarà anche Mauro Corona, ospite fisso della giornalista a ‘CartaBianca’. “Non vedo l’ora di conoscerlo, lui vive in montagna, io vado al mare…”, ha sorriso Pier Silvio Berlusconi.

Myrta Merlino a ‘Pomeriggio5’

Myrta Merlino sostituirà Barbara d’Urso a ‘Pomeriggio5’. Lo ha annunciato l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti per la nuova stagione. “L’idea era quella di avere un programma che puntasse di più sul giornalismo, sulla cronaca, sull’attualità, ci è sembrato giusto cambiare a inizio stagione. E’ un’evoluzione che portiamo avanti”, ha spiegato. La produzione del programma, ha poi annunciato, si sposterà da Milano a Roma.

In nuova stagione Canale5 uno show con Checco Zalone

Canale 5 trasmetterà in esclusiva, nella nuova stagione, uno speciale televisivo tratto dallo spettacolo teatrale di Checco Zalone, Amore + Iva. Lo ha annunciato l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti. “Per noi è un grandissimo piacere e onore, siamo felici”, ha commentato. Lo show dovrebbe andare in onda tra ottobre e novembre.

Su Canale5 torna ‘La Ruota della fortuna’ con Gerry Scotti

Due nuovi impegni televisivi per Gerry Scotti nella nuova stagione di Canale5. Il primo è la conduzione di ‘Io Canto Generation’, versione evoluta di ‘Io Canto’. “Qualcosa di nuovo, stiamo facendo un casting di ottimo livello”, ha annunciato l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti. Scotti sarà poi al timone di una nuova edizione de ‘La Ruota della fortuna’, prevista tra autunno e primavera. “Un bellissimo ritorno”, ha commentato Pier Silvio Berlusconi. Per il presentatore, “un onore e un privilegio”.

Casa museo ad Arcore? Ipotesi inventata

“È un’ipotesi inventata, non ne so assolutamente nulla“. Così Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, in merito alle indiscrezioni riguardanti che Villa San Martino ad Arcore possa diventare sede di un museo dedicato al padre Silvio Berlusconi.

“Con Meloni buon rapporto, FI deve garantire stabilità”

Con Giorgia Meloni “ho buon rapporto, la conosco da molti anni. È una persona giovane, decisa. Ho stima personale per il nostro premier”. Lo ha detto l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti per la nuova stagione. “Penso che Forza Italia debba garantire stabilità al governo. L’importante è che in Italia ci sia un governo stabile per portare avanti un lavoro che negli ultimi anni è stato interrotto”, ha aggiunto.

