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venerdì 24 aprile 2026

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Fuorisalone, grande affluenza alla Statale di Milano tra installazioni e creatività

LaPresse
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Code da tutto esaurito all’Università degli Studi di Milano durante il Fuorisalone, dove gli spazi storici dell’ateneo si trasformano in un vero laboratorio creativo a cielo aperto. Protagonista è la mostra INTERNI MateriAE, un percorso composto da oltre 40 installazioni che indagano il ruolo della materia nel progetto contemporaneo. Tra cortili e chiostri, designer e architetti danno vita a esperienze immersive che fondono arte, tecnologia e sostenibilità, attirando migliaia di visitatori e confermando la Statale come uno degli epicentri più vivaci e sperimentali della Design Week milanese.