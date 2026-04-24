Fuorisalone, grande affluenza alla Statale di Milano tra installazioni e creatività

Code da tutto esaurito all’Università degli Studi di Milano durante il Fuorisalone, dove gli spazi storici dell’ateneo si trasformano in un vero laboratorio creativo a cielo aperto. Protagonista è la mostra INTERNI MateriAE, un percorso composto da oltre 40 installazioni che indagano il ruolo della materia nel progetto contemporaneo. Tra cortili e chiostri, designer e architetti danno vita a esperienze immersive che fondono arte, tecnologia e sostenibilità, attirando migliaia di visitatori e confermando la Statale come uno degli epicentri più vivaci e sperimentali della Design Week milanese.