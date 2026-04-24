Audiovisivo, Apa-Anica: Chimenz nominato strategic consultant edizione 2026 Mia

Alessandro Usai, presidente di Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali), e Chiara Sbarigia, presidente di Apa (Associazione produttori audiovisivi), in una nota annunciano che “Marco Chimenz ricoprirà il ruolo di strategic consultant per l’edizione del 2026 del Mia – Mercato Internazionale Audiovisivo. Giunto alla sua dodicesima edizione, il Mia è un evento organizzato a Roma ad ottobre da Anica e Apa che uniscono le loro competenze per dar vita al più grande mercato di cinema e audiovisivo in Italia, offrendo un’opportunità unica di crescita e collaborazione per l’intero settore. Il Mia ha registrato una crescita enorme negli ultimi anni e mira a coinvolgere non solo i produttori e gli addetti ai lavori italiani, ma anche una forte presenza estera. Il ruolo di Marco Chimenz sarà quello di elevare il profilo internazionale dell’evento e renderlo più corrispondente alle evoluzioni dell’industria a livello internazionale”.

“Siamo molto contenti di aver intercettato rapidamente Marco appena abbiamo saputo della sua uscita da Federation, prima che assumesse un altro importante ruolo societario. Siamo onorati di averlo per l’edizione 2026 con la sua grande esperienza internazionale e la sua visione per il futuro, certi che svolgerà questo ruolo con lo stesso entusiasmo che lo ha contraddistinto in passato negli incarichi istituzionali nello European Producers Club o nella gestione di conferenze di Anica o Apa volte ad illustrare l’evoluzione del mercato audiovisivo internazionale”, affermano Usai e Sbarigia.

Prima del gruppo francese Federation, dove ha svolto il ruolo di co-managing director per circa due anni e mezzo, Chimenz è stato tra i tre soci fondatori di Cattleya, insieme a Riccardo Tozzi e Giovanni Stabilini, guidandola dal 1999 al 2023, fino al completamento della vendita della società di produzione al gruppo britannico Itv Studios. Il Mia è reso possibile grazie al sostegno di istituzioni nazionali ed europee che collaborano allo sviluppo di un programma fatto di eccellenze, è finanziato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale – Agenzia Ita, è sostenuto da Creative Europe Media, è co-finanziato con il supporto del ministero della Cultura e della Regione Lazio.