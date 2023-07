Il ministro dell'Interno e la commissaria europea agli Affari Interni al centro di accoglienza in contrada Imbriacola

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, hanno visitato l’hotspot di Lampedusa. La struttura che ospita i migranti in contrada Imbriacola è in sovraffollamento costante. Attualmente il centro di accoglienza ospita circa 500 persone.

Dal 1 di giugno il centro è gestito dalla Croce Rossa Italiana. Stamattina sull’isola si sono verificati ulteriori sbarchi, si tratta di circa una sessantina di persone che sono state Soccorse dalla Guardia costiera. A chiedere un incontro a Piantedosi anche i pescatori lampedusani in protesta per la presenza di barchini dei migranti abbandonati in mare dopo le operazioni di salvataggio che “creano danni ambientali” e “ai pescatori”.

Johansson a Lampedusa: “Solidarietà Ue è fondamentale”

“La mia visita a Lampedusa conferma l’impegno della Commissione Europea per dare risposte efficaci alla gestione delle sfide migratorie. La solidarietà dell’UE è fondamentale per affrontare questioni così complesse. Insieme possiamo trovare soluzioni umane“. Lo scrive su Twitter la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson. La commissaria ha visitato l’hotspot che ospita i migranti, in sovraffollamento costante.

