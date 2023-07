A margine della presentazione della Mostra ‘Hostia, svoltasi nella sala ‘De Sanctis’ di Palazzo Santa Lucia a Napoli, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha tuonato contro il metodo di elezione del segretario nel Partito democratico. “È demenziale un metodo per il quale si elegge un segretario da parte di quelli che non fanno parte del partito e, magari, non votano neanche per quel partito. Questo è semplicemente demenziale. Dopodiché a me interessa parlare dei grandi problemi dell’Italia”, ha affermato De Luca. Sulla polemica nata con Elly Schlein legata al suo possibile terzo mandato come governatore della Campania, De Luca ha sottolineato: “Quando questo problema viene sollevato da chi ha tre, quattro, cinque… sette mandati… L’onorevole Schlein ha tre mandati. Se li è già concessi. Parlamento europeo, Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, Parlamento italiano. Allora, il tempo delle finzioni è finito”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata