La presidente del Consiglio nel suo intervento all'assemblea dell'associazione di categoria

Intervento della premier Giorgia Meloni all’assemblea generale di Assolombarda a Milano. “Il contributo del mondo imprenditoriale è importante per realizzare i progetti su cui stiamo lavorando. Il vostro contributo, le vostre idee, le vostre proposte”, ha detto la presidente del Consiglio nelle battute finali del suo discorso. “Su questo e su molto altro possiamo e dobbiamo lavorare insieme e, probabilmente, non sempre saremo d’accordo su tutto. Ma io che una cosa la vediamo allo stesso modo, e cioè che questa nazione si può salvare, che questa nazione può ancora stupire. Che questa nazione può ancora dimostrare al mondo quanto vale. Perché, sì, abbiamo mille difficoltà, ma siamo sempre l’Italia. Siamo sempre la nave più bella del mondo. Saremo sempre la nave più bella del mondo”, ha sottolineato Meloni. “Il nostro scafo può avere qualche danno ma è sicuro. Non dobbiamo temere alcun tipo di onda indipendentemente da quanto alta possa essere, perché siamo l’Italia”, ha concluso la premier.

