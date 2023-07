Il leader di Azione su Twitter tuona contro l'esecutivo: "Nessuno che ci dica come risollevare il Ssn o ridare dignità a milioni di poveri"

Duro attacco al governo da parte del leader di Azione, Carlo Calenda. “La polemica della Ministra Roccella sull’uso dei nomi di persona per i cani, così come le parole ignobili di Sgarbi in un’Istituzione pubblica, sono la dimostrazione di quanto si sia impoverito il dibattito politico del nostro Paese”, scrive su Twitter l’ex alleato di Matteo Renzi che poi rincara la dose: “E intanto nessuno che dal Governo ci dica come intende risollevare il SSN o ridare dignità ai milioni di lavoratori poveri. La verità? Sono un mucchio di dilettanti allo sbaraglio”.

La polemica della Ministra Roccella sull’uso dei nomi di persona per i cani, così come le parole ignobili di Sgarbi in un’Istituzione pubblica, sono la dimostrazione di quanto si sia impoverito il dibattito politico del nostro Paese. E intanto nessuno che dal Governo ci dica come… pic.twitter.com/1ysD1J3tXE — Carlo Calenda (@CarloCalenda) July 2, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata