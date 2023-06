Conte: "Riforma non può essere omaggio a Berlusconi"

Carlo Calenda torna a parlare della riforma sulla Giustizia dopo l’approvazione in Cdm del ddl Nordio. “Enrico Costa ha fatto un lavoro incredibile per la giustizia italiana e per la difesa del garantismo. Un mese fa abbiamo presentato una rassegna dettagliata delle accuse di abuso d’ufficio ai sindaci finite nel nulla dopo anni di indagini e processi”, ha scritto il leader di Azione su Twitter. “Voteremo il ddl Nordio perché è identico alla proposta di legge che abbiamo presentato in quella occasione. Un principio di civiltà giuridica irrinunciabile per difendere il garantismo nel nostro Paese”, ha concluso Calenda.

— Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 16, 2023

In merito alla riforma della giustizia, che contiene anche l’abolizione dell’abuso di ufficio, il leader del M5S Giuseppe Conte, in un’intervista al Fatto Quotidiano, commenta: “Mi sembra davvero inopportuno approfittare dell’onda emotiva per la morte di Berlusconi e di questo clima celebrativo, presentando questo provvedimento come un omaggio alla sua memoria”. E ricorda: “Fui io nel 2020, da premier, a circoscrivere l’applicazione di questo reato: era più che sufficiente. Ora invece stiamo facendo passi indietro su tutto il fronte del contrasto alla corruzione”.

