L'annuncio in aula alla Camera: "Resta il rischio di stigma, servono maggiori approfondimenti"

Quattro mesi di sospensione per l’esame della proposta di legge sulla ratifica del Mes: è la proposta della maggioranza. “I gruppi di maggioranza hanno presentato la sospensiva per non procedere all’esame per un periodo di 4 mesi”, ha annunciato in aula alla Camera il deputato di FdI Andrea Di Giuseppe, unico a intervenire in discussione generale per l’intera coalizione di maggioranza. “Servono maggiori approfondimenti del meccanismo del Mes vista la delicatezza dei temi trattati”, ha aggiunto Di Giuseppe.

“Servono maggiori approfondimenti”

“Al di là delle asserite assicurazioni sulla riduzione dei criteri condizionali e il credito agevolato consentito dal Mes a seguito della crisi da pandemia Covid-19, a parte le ambiguità sui criteri ex-ante ed ex-post che persistono, resta il fatto che utilizzare il Mes comporta il rischio di stigma e di perdita di potere contrattuale sul piano europeo e internazionale“. È quanto si legge nella questione sospensiva del pdl di ratifica delle modifiche al trattato del Mes, presentata dalla maggioranza alla Camera. Nel documento, firmato anche dai capigruppo delle forze di centrodestra, si osserva che “alla luce delle modifiche apportate al trattato istitutivo del Mes, a seguito dei recenti cambiamenti del contesto internazionale in cui il Mes verrebbe chiamato ad operare e considerato che si è ancora in fase di attesa di quelle che potranno essere le nuove regole del Patto di Stabilità europeo, del completamento dell’Unione bancaria e dei meccanismi di salvaguardia finanziaria – questioni fondamentali per il futuro della crescita di tutti i Paesi membri dell’Unione Europea e non scindibili dal Mes – si ritiene opportuno procedere a maggiori approfondimenti del funzionamento del Mes, vista la delicatezza degli argomenti trattati”. Pertanto, la maggioranza chiede “ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del Regolamento della Camera, di sospendere l’esame” del pdl “per un periodo di 4 mesi, alla luce delle modifiche”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata