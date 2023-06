Il ministro degli Esteri risponde sul caso del deputato del Gruppo misto: "Siamo un partito cristiano"

“Io non ho mai fatto nessun coro e nessun ululato nei confronti di chicchesia quindi mi pare non ci sia alcuna ombra di questo tipo. Non so nemmeno quando il fatto sarebbe successo e due giorni fa in aula non c’ero. Dipende il motivo ma se è un motivo razziale siamo assolutamente contrari a questo tipo di cose ma è una storia vecchia e non ripercorriamo i solti ritornelli. Siamo un partito cristiano e non prendiamo lezioni da nessuno, tantomeno dalla sinistra“. Così il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani risponde alle domande riguardante gli ululati rivolti al deputato del Gruppo misto, Aboubakar Soumahoro, denunciati dal collega di Italia Viva, Davide Faraone.

