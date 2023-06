L'ironia della presidente del Consiglio e l'intervento di La Russa

L’ironia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in Senato dopo la consegna del testo delle comunicazioni rese in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. “Voglio solamente ringraziare il collega” Antonio Nicita (Pd) “per avermi salutato facendomi notare immediatamente quanto fossi invecchiata. Collega, faccio degli sforzi per cercare di nasconderlo. Sto scherzando…”, ha detto Meloni. “Nel dibattito pomeridiano sarò contenta di rispondere ad un paio di cose che ho sentito nel suo intervento. Grazie a tutti e ci vediamo più tardi”, ha aggiunto. Subito dopo è intervenuto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha commentato con il sorriso sulle labbra: “Grazie presidente, non la trovo invecchiata comunque. Non mi è sembrata molto invecchiata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata