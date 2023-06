La premier replicherà al termine della discussione in Aula

L’arrivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Senato, per assistere alla discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma domani e dopodomani a Bruxelles. La premier ha già consegnato a Palazzo Madama il testo delle comunicazioni rese questa mattina alla Camera e replicherà al termine della discussione di questo pomeriggio nell’Aula del Senato.

