Il segretario del partito Riccardo Magi: "Governo incapace. Questa situazione crea danni"

Blitz di +Europa alla Camera in occasione del convegno per la Giornata mondiale contro le droghe. Durante l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Montecitorio, alcuni parlamentari di +Europa assieme all’associazione Meglio Legale si sono alzati dai banchi per esporre dei cartelli prima di essere accompagnati fuori dal personale di Montecitorio. “Dopo due ore di kermesse, più che di convegno, in cui sono stati forniti all’opinione pubblica italiana da parte del governo i principali luoghi comuni e fake news sul consumo di stupefacenti e siccome crediamo che il governo abbia responsabilità serie, abbiamo deciso di dire basta ed esposto dei cartelli come questo: ‘se non ci pensa lo stato ci pensa la mafia’“, spiega il segretario di +Europa Riccardo Magi. “Siamo convinti dell’incapacità del governo di affrontare questa situazione, che crea danni e che soprattutto è il principale alleato della criminalità organizzata. Aggiungo che sono stati chiamati a parlare dei risultati della legalizzazione in alcuni stati americani, non gli stati stessi, ma dei lobbisti proibizionisti a ripetere le solite cazzate come quella della cannabis come sostanza di accesso alle droghe pesanti. Qui dentro si vive in un mondo ovattato dove ognuno se la racconta come vuole”. “Non si capisce cosa voglia fare il governo, aumentare le pene? Abbiamo già raggiunto il livello massimo di detenuti per reati legati alla droga. Il presidente Fontana, che mi ha allontanato dal convegno, non ha nemmeno avuto la decenza di andare alla presentazione della relazione del Garante dei detenuti dove si è detto al governo cosa è meglio fare”, aggiunge il deputato fuori da Montecitorio.

