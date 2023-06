Protesta di +Europa nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera mentre interveniva la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’evento ‘Giornata mondiale contro le droghe’. Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, ha esposto un cartello con la scritta ‘Cannabis: se non ci pensa lo Stato ci pensa la mafia’. “Vi ringraziamo tutti per le politiche che avete portato avanti in questi anni – ha replicato Meloni al momento della protesta -. Dovreste avere rispetto dei ragazzi presenti in questa sala e di quello che la vostra propaganda ha fatto sulla pelle di queste persone e famiglie. È grazie alle vostre politiche de siamo ridotti così”. “Lei dovrebbe sapere molto bene che non sono una persona che si fa intimidire onorevole Magi – ha quindi aggiunto – e questo perché io so esattamente cosa sto facendo. Il punto è se ve ne rendete conto voi”. “Io sono stata a lungo al 3%, so cosa vuol dire cercare visibilità, ma avete organizzato per anni convegni che nessuno si è mai permesso di tentare di bloccare. Oggi dovete accettare che c’è un altro governo che è stato scelto dagli italiani per fare esattamente la politica che sta facendo. Quando sceglieranno voi, porterete avanti le vostre”, ha concluso.

