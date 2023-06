Il leader della Lega commenta la possibilità di un terzo mandato per le elezioni regionali e le comunali

“Io per il terzo mandato per governatori e sindaci sono a favore, sono contro i tagli lineari. Se uno è bravo e viene scelto dai cittadini e ha fatto due mandati, si ricandida e i cittadini lo riscelgono, perché no. Se uno è bravo può farne anche 4 se lo rivotano, se uno è una capra anche uno è troppo”. Così Matteo Salvini da Napoli, a margine del congresso Ugl.

