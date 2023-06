Dall'Austria la premier commenta la situazione nel Paese, vicino alla guerra civile

“Abbiamo discusso e parlato del conflitto ucraino, la nostra posizione su questo è molto chiara. Ovviamente stiamo seguendo gli sviluppi di quello che sta accadendo nelle ultime ore” in Russia, “è difficile fare delle valutazioni ora che non siano la consapevolezza di una situazione di caos all’interno della Federazione russa che stona un po’ con certa propaganda che abbiamo visto negli ultimi mesi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando al termine del bilaterale col cancelliere federale austriaco Karl Nehammer a margine dell’Europa Forum Wachau, in corso all’Abbazia di Göttweig, in Austria.

