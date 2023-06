Quella di queste ore in Russia “è una escalation che ovviamente stiamo seguendo con molta attenzione. Ma il quadro complessivo rimane sempre quello, così come la nostra posizione che è abbastanza critica nei confronti di una strategia che è soltanto militare senza una via di uscita politica”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte alla manifestazione della Cgil per la sanità, in corso a Roma. “Negoziato, negoziato, negoziato. E’ l’unica prospettiva per noi per un quadro di sicurezza nazionale che possa essere stabile anche nei decenni futuri”, conclude l’ex premier.

