Sinistra Italiana: "Governo criminalizza persone che sono già una famiglia", Zan: "Decisione disumana"

Tantissime reazioni alla decisione della procura di Padova di impugnare gli atti di nascita dei bimbi nati da due mamme.

“La destra si è sentita minoranza nel Paese dopo le piazze arcobaleno che chiedevano gli stessi diritti per tutte e tutti. Così ha cercato di trasformare le minoranze a cui si negano diritti in colpevoli, spostando il dibattito dal riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali alla gestazione per altri. Reato universale, secondo la proposta Varchi: un abominio giuridico, trattandosi di un percorso legale e normato in diversi Paesi in Europa e nel mondo”. Lo afferma Marco Grimaldi della segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

“Una legge inapplicabile – prosegue il vicecapogruppo dei deputati dell’Alleanza Verdi Sinistra – che vedrebbe i tribunali impegnati per anni e bambini allontanati dalle loro famiglie legittime. Parlano di famiglia, festeggiano la natalità, ma criminalizzano persone che sono famiglia o desiderano essere genitori perché non le ritengono degne in quanto Lgbtqi+“.

“La decisione della procura di Padova di impugnare 33 atti di nascita dal 2017 di bambini con due mamme è crudele e disumana, diretta conseguenza della politica persecutoria del governo contro le famiglie arcobaleno. Questi bambini rimarranno orfani di una madre per decreto”. Lo scrive su Twitter il responsabile diritti della segreteria del Pd Alessandro Zan. “Questa scelta – gli fa eco la deputata Rachele Scarpa – è la conseguenza del vuoto legislativo che il governo continua a mantenere e a sostenere attivamente e si pone in totale sfregio dell’interesse superiore del minore, che si vedrebbe cancellare, con un colpo di spugna burocratico, uno dei genitori con le relative responsabilità legali nei suoi confronti. È semplicemente atroce pensare che dei bambini di 7 anni possano ritrovarsi dalla sera alla mattina privati legalmente di una delle loro mamme ma le politiche del governo rischiano proprio questo, ossia creare degli orfani di stato”.

