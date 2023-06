Il capogruppo del MoVimento alla Camera: "Nessuno è subalterno a nessuno, dialoghiamo con il Pd"

“Sono contento che la Schlein sia passata alla manifestazione. Credo che la destra si batta con i contenuti e non con gli accordi di vertice. Chi strumentalizza le parole di Beppe Grillo ha qualche problema serio. Difendiamo chiunque sia stato attaccato per le sue parole. Quello che sta succedendo è ridicolo”, le parole di Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle. “Nessuno è subalterno a nessuno, dialoghiamo con il Pd per vedere se ci sono prospettive future comuni” ha aggiunto il capogruppo del MoVimento alla Camera.

