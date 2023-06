Il leader leghista: "Sui giornali intercettazioni che non hanno rilevanza penale, indegne di un Paese civile"

“Siamo a sostegno dell’avvio della riforma della Giustizia, il tema dell’abuso d’ufficio, del traffico di influenze, e della tutela e della vita di cittadini e famiglie è l’inizio di una riforma, poi in prospettiva occorrerà intervenire sul Csm, sui criteri di formazione e selezione dei magistrati”. Lo ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega Matteo Salvini a margine dell’assemblea di Assarmatori. “L’obiettivo è farla insieme, come abbiamo fatto insieme il codice degli appalti, come faremo insieme il codice della strada. Nel nostro Paese leggi sui giornali intercettazioni che non hanno rilevanza penale, sono indegne di un Paese civile” ha precisato Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata