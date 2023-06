“Il commissario per la ricostruzione? Non ne abbiamo praticamente parlato. Su questo c’è un punto che ci vede non coincidenti nella valutazione. Il sistema territoriale dell’Emilia Romagna, comprese le parti sociali e gli amministratori locali, pensa che sarebbe utile nominarlo il prima possibile con la struttura commissariale per tenere insieme emergenza e ricostruzione, il governo in questo momento ha un punto di vista diverso. Lo rispetto, ma mi auguro che si possa arrivare il prima possibile a una coincidenza perché siamo convinti che quello sarebbe un ulteriore elemento di velocità e di vantaggio”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, al termine della riunione del tavolo operativo a palazzo Chigi tra governo ed enti locali per stabilire gli interventi necessari per fronteggiare i danni provocati dal maltempo.

