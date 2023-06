La premier da Tunisi: "Contenti della dichiarazione congiunta con l'Ue"

“Sono passati appena 5 giorni dal mio viaggio in Tunisia e oggi siamo già riusciti a raggiungere un grande risultato. Siamo molto contenti di questa dichiarazione congiunta firmata tra Ue e Tunisia, è un primo passo importante verso la creazione di un vero e proprio partenariato con l’Ue che possa affrontare in maniera integrata tanto la crisi migratoria quanto il tema dello sviluppo”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Tunisi, dopo l’incontro con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il premier olandese Mark Rutte e il presidente tunisino Kais Saied.

“Abbiamo un’importante finestra di opportunità da qui alla fine del mese, data del Consiglio europeo, e vogliamo arrivare a quella data con un memorandum già siglato tra Ue e Tunisia”, ha detto.

