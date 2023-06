Tra i politici presenti la leader del Pd Elly Schlein e il sindaco della capitale Roberto Gualtieri

Dopo le polemiche sul patrocinio da parte della Regione Lazio Piazza Repubblica si riempie di carri, famiglie, associazioni e giovani per il Pride 2023. Il corteo attraversa il centro della città per arrivare ai Fori Imperiali. Tra i politici in piazza Elly Schlein, Maria Elena Boschi e il sindaco Roberto Gualtieri.

