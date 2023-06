Il meeting tra la ministra e il leader della Cgil negli uffici di Largo Chigi 19

La ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Casellati ha ricevuto Maurizio Landini leader della Cgil presso gli uffici di Largo Chigi 19. Casellati ha in programma incontri anxche con Uil, Confsal, Ugl e Cisal per un confronto sulla riforma costituzionale.

