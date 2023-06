Lo ha annunciato il segretario della Cgil a margine dell'incontro con la ministra Casellati sulle Riforme

Landini contro l’autonomia differenziata. “Non siamo d’accordo sull’autonomia differenziata, quel progetto va cancellato perché il Paese è già abbastanza diviso”. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini dopo l’incontro sulle riforme con la ministra Elisabetta Casellati. Sul tema Landini spiega che Casellati “Non ha voluto parlare, dicendo che non è sua materia. Noi abbiamo colto occasione per dire che non siamo d’accordo. Per noi applicare la Costituzione significa che i diritti fondamentali vanno garantiti in tutto il Paese”.

“Il 24 giugno manifestazione a Roma per sanità pubblica”

“Il 24 di giugno insieme a una rete vastissima di associazioni laiche e cattoliche abbiamo programmato una grande manifestazione a Roma a difesa e a sostegno della sanità pubblica, contro la privatizzazione, perché si facciano investimenti e assunzioni di infermieri e di medici”, annuncia il leader della Cgil Maurizio Landini a margine dell’incontro dedicato alle Riforme con la ministra Elisabetta Casellati. “Siamo a una situazione di collasso della sanità pubblica – continua Landini – e abbiamo anche posto il tema che bisogna smetterla di morire sul lavoro: anche ieri morti altri lavoratori. E’ necessario un investimento serio sull’assunzione degli ispettori e della medicina del lavoro, e rendere chiaro l’idea di cancellare appalti e subappalti a cascata che sono dentro la modifica del codice appalti fatta da governo, perché tutte queste misure stanno andando nella direzione di aumentare le morti sul lavoro e di favorire le imprese che non vogliono applicare diritti e contratti e che sostanzialmente sfruttano le persone”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata