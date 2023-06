Intervento di Draghi all'Mit: "L'Ue deve garantire all'Ucraina tutta l'assistenza di cui ha bisogno"

L’ex premier Mario Draghi torna a parlare e lo fa commentando il conflitto ucraino. “La guerra in Ucraina e l’inflazione sono la conseguenza di un cambio del paradigma, che negli ultimi due decenni ha spostato la geopolitca dalla competizione al conflitto”, ha detto Draghi, nel suo intervento al Mit di Boston, dove ha ritirato il Miriam Prozen Prize dal Golub Center for Finance and Policy. “Europa e Stati Uniti non hanno alternativa se non garantire la sconfitta della Russia in Ucraina”, ha spiegato ancora l’ex numero uno della Bce.

La vittoria della Russia demolirebbe l’Europa

La vittoria della Russia “demolirebbe l’Europa”. Quindi, ha proseguito Draghi nel suo intervento trasmesso sul sito del Mit, gli Stati membri “devono rafforzare la propria capacità di difesa e garantire all’Ucraina tutta l’assistenza di cui ha bisogno, garantendo anche il suo ingresso nella Nato”.

