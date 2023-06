Il presidente dell'associazione: "Togliere patrocinio era atto dovuto"

“Togliere il patrocinio era un atto dovuto. Non si può da una parte essere contro l’utero in affitto come la stragrande maggioranza degli italiani e poi dare il patrocinio a chi lo chiede”. Toni Brandi presidente dell’associazione Pro Vita interviene sulla scelta del presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, di togliere il patrocinio al Pride che si svolgerà sabato prossimo a Roma. “Sia chiaro – aggiunge – io ho avuto ottimi colleghi omosessuali ma pensavamo agli affari loro, non pretendevano di imporre ai bambini e alla società uno stile di vita che è loro. Vada nelle scuole e veda come si applicano le indicazioni dell’Oms sulla precoce masturbazione, conoscere l’omosessualità. Tutto questo a un bambino di tre anni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata