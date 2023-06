Allestita una postazione nell'ultima fila superiore di Montecitorio

Per la prima volta un neonato viene allattato nell’aula della Camera. Si tratta del figlio dei deputati M5S Gilda Sportiello e Riccardo Ricciardi. Il piccolo Federico, di soli due mesi, ha fatto il suo esordio a Montecitorio sulla scorta della decisione della giunta per il Regolamento che consente alle deputate mamme – a seguito di un odg presentato dalla stessa Sportiello e approvato dall’aula nella scorsa legislatura – di partecipare ai lavori parlamentari con i loro bimbi ed allattarli nell’emiciclo fino al compimento di un anno. Per l’allattamento è stata allestita una postazione nell’ultima fila superiore dell’aula. “Una giornata importante, speriamo sia soltanto l’inizio di un diritto garantito ovunue”, ha sottolineato la parlamentare pentastellata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata