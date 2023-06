Visita di Stato per la presidente del Consiglio

Visita di Stato in Tunisia per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier è atterrata nella capitale Tunisi la mattina del 6 giugno: è stata accolta dalla sua omologa Najla Bouden. Prima di pranzo, Meloni ha incontrato il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied. Previsto a seguire un punto stampa della presidente del Consiglio che poi farà subito rientro a Roma. Alle 16 è infatti attesa nella sede dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), per la presentazione della candidatura italiana per l’Einstein Telescope.

Ue: “Visita fondamentale”

“Abbiamo visto, dopo la mia missione a Tunisi, una significativa diminuzione degli arrivi, ovviamente non sappiamo se questo sia sostenibile. Quindi è importante continuare. So che la prima ministra Meloni è in Tunisia oggi, se sono correttamente informata, e penso che questo sia assolutamente cruciale“. Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, presentando il piano d’azione per il Mediterraneo occidentale. “L’Italia gioca qui un ruolo estremamente importante e costruttivo per quanto riguarda il rapporto e l’importanza di lavorare a stretto contatto con la Tunisia. Accolgo pertanto con favore il fatto che la Commissione e l’Italia siano stretti alleati nell’intensificare la cooperazione con la Tunisia”, ha aggiunto. “La Tunisia – ha ricordato – è davvero un partner chiave da molto tempo ed è davvero importante aumentare la nostra cooperazione con la Tunisia. Abbiamo visto all’inizio di quest’anno, fino ad aprile, un aumento di 10 volte gli arrivi irregolari dalla Tunisia verso l’Italia. Questo non è ovviamente sostenibile. Questo è il motivo per cui sono andato a Tunisi subito dopo il Ramadan, il 27 aprile”.

Iniziato incontro Meloni-Saied

È iniziato intorno alle 11 a Tunisi l’incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied.

