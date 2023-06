Così la premier ospite del programma "Quarta Repubblica"

“Spero di avere un vantaggio, che è il tempo, e dobbiamo sfruttarlo. Io sono a capo di una maggioranza solida, mi do 5 anni di orizzonte. E questo vuol dire che non sto governando guardando al consenso immediato, e posso permettermelo”. Così la premier Giorgia Meloni intervistata nel corso del programma “Quarta Repubblica” su Rete4. “Quando si ha questa fortuna si possono fare scelte che magari nell’immediato comprimono il consenso, ma che se nei sei convinto sai anche che nella lunga distanza verranno lette per quello che erano. Questo è il motivo per il quale io spero di poter lasciare in eredità a questa nazione altri governi come questo, cioè con un orizzonte di legislatura, perchè è l’unico modo serio per prendere le decisioni giuste”. “La gran parte dei problemi che oggi ha l’Italia sono figli di governi che avevano un orizzonte di un anno e mezzo, e quindi dovevano fare subito quello che serviva per il consenso, anche se non era la cosa migliore per la nazione”, sottolinea Meloni, dicendosi “certa che sulla media e lunga distanza, sulla legislatura, i risultati del lavoro che stiamo facendo, paziente e lungo, si vedranno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata