Il presidente della Repubblica a Parigi ha incontrato una delegazione di giovani diplomatici dei due Paesi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Parigi. Il Capo dello Stato ha incontrato all’ambasciata d’Italia un gruppo di giovani diplomatici francesi e italiani, attualmente a Parigi nell’ambito di uno scambio di formazione previsto dal Trattato del Quirinale. Domani, insieme al presidente francese Emmanuel Macron, Mattarella inaugurerà la mostra ‘Naples à Paris. Le Louvre invite le musée de Capodimonte’.

“Sono lietissimo di incontrarvi oggi, a pochi giorni dalla celebrazione della Festa della Repubblica Italiana, in una delle Ambasciate più prestigiose – e anche più belle – della nostra Rete diplomatica” ha esordito il presidente della Repubblica. “Per me è una duplice occasione: conoscervi e celebrare la saldezza dei rapporti tra la Francia e l’Italia, sottolineando il ruolo fondamentale dei giovani diplomatici nella promozione di un dialogo costruttivo tra le Nazioni”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

Mattarella: “Trattato Quirinale guarda a futuro”

Il Trattato del Quirinale è “una disposizione che guarda al futuro: favorire oggi l’incontro dei nostri diplomatici significa sviluppare nuovi legami, anche amicizie, come accade in ogni esperienza comune, e come voi stessi avrete già sperimentato durante i vostri studi” ha sottolineato Mattarella. “Insieme nel dopoguerra, abbiamo contribuito alla fondazione dell’Unione Europea intorno ad un nucleo di valori condivisi: democrazia, tolleranza, solidarietà” le parole dell’inquilino del Quirinale.

Mattarella ricorda padri fondatori

“Nel corso del tempo si accresce la riconoscenza verso quei grandi statisti che, con visione e coraggio, ne avviarono il percorso. A partire dalla Dichiarazione di Robert Schumann del 9 maggio 1950 per mettere insieme, tra i sei paesi fondatori, l’energia di allora: carbone e acciaio. Nei nostri giorni abbiamo molto faticato per concordare soltanto un modesto tetto al prezzo del gas. Abbiamo molto da recuperare in fiducia e in fede del futuro”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando, all’ambasciata d’Italia a Parigi, un gruppo di giovani diplomatici francesi e italiani, attualmente a Parigi nell’ambito di uno scambio di formazione previsto dal Trattato del Quirinale.

