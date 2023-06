Oggi eseguito dalla Digos di Napoli un decreto di perquisizione nelle abitazioni e negli uffici dei due

L’ex presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Massimo D’Alema e l’ex amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, sono indagati nell’ambito di un’inchiesta sulla presunta intermediazione per la vendita alla Colombia di forniture militari da parte del colosso pubblico della Difesa e da Fincantieri per un valore che supera i 4 miliardi di euro. Oggi la Digos di Napoli ha eseguito un decreto di perquisizione nelle abitazioni e negli uffici dei due. Secondo l’ipotesi della Procura partenopea l’ex premier si sarebbe adoperato per mettere in contatto con Leonardo e Fincantieri due broker pugliesi, il 44enne Emanuele Caruso e il 39enne Francesco Amato, entrambi indagati assieme ad altre 4 persone.

Legale di D’Alema: “Certi che sarà dimostrata infondatezza”

“Siamo certi che sarà dimostrata la più assoluta infondatezza dell’ipotesi di reato a suo carico”. Lo dice l’avvocato Gianluca Luongo, legale di Massimo D’Alema. “Il presidente D’Alema”, ha aggiunto, “ha fornito la massima collaborazione all’autorità giudiziaria”.

