Il sindaco a riapertura terminal 2 Malpensa su caso vigili: "Arrivata relazione"

“Se crocifiggiamo le forze dell’ordine il rischio è che di fronte a situazioni delicate si girino dall’altra parte”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine dell’apertura del terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa. “Il comandante Ciacci mi ha presentato una relazione formale che mi ha consegnato stamattina sulla base della quale sarà presa una decisione – ha affermato – La decisione devono prenderla l’area del personale e adeguati provvedimenti”. “Al momento è uno scambio tra Ciacci e me – ha aggiunto – ma è chiaro che qualcosa non è andata come avrebbe dovuto al di là delle immagini e dei video”.”Il corpo dei vigili urbani di Milano è assolutamente sano – ha concluso – In 7 anni non è mai successa una cosa del genere, non facciamo di tutta l’erba un fascio perché non serve e perché le tensioni in città sono moltissime”.

