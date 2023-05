Il sindaco alla riapertura di parte dello scalo

“Era attesa la riapertura del terminal 2 di Malpensa, l’esperienza di viaggio sarà totalmente diversa”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, in occasione della riapertura del terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa.”Si è lavorato sulla sostenibilità, sul check in, sulla riduzione dei tempi per i controlli di sicurezza – ha affermato – quindi credo che i passeggeri che arriveranno vivranno una esperienza di viaggio più piacevole che in passato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata