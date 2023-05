Il segretario di Ugl: "Un'opportunità che va colta senza pregiudizi ideologici"

Il segretario di Ugl Francesco Paolo Capone fa il punto della situazione al termine dell’incontro tra governo e sigle sindacali a Palazzo Chigi. “Dal governo disponibilità al confronto con le parti sociali su tutte le priorità del Paese in questo momento. Un’opportunità che va colta senza pregiudizi ideologici e con attenzione e volontà di proporre soluzioni praticabili. Questo è il nostro compito: tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che vorrebbero lavorare”, ha dichiarato Capone. “Bomba sociale sulle pensioni? Noi abbiamo riconfermato la nostra disponibilità a discutere di strumenti differenziati per superare la Legge Fornero. Dall’età anagrafica a interventi socialmente sostenuti come Opzione donna”, ha aggiunto rispondendo ai cronisti.

