“Un incontro molto importante. Capitalizziamo mesi di mobilitazione. Abbiamo fatto presente al governo le priorità per lavoratori e pensionati. Giorgia Meloni si è impegnata ad aprire tavoli di confronto direttamente a Palazzo Chigi in particolare su inflazione e politica di redditi per salvaguardare il potere di acquisto. Lo consideriamo un buon inizio di un nuovo cammino di partecipazione e condivisione. Come sempre staremo inchiodati ai tavoli per trattare e portare a casa risultati per le persone che rappresentiamo. Vigili e pronti a far sentire la nostra voce” così il segretario generale Cisl Luigi Sbarra al termine dell’incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi.

