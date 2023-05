Il Pontefice ha consegnato al capo dello Stato il premio 'Paolo VI' nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricevuto questa mattina in udienza da Papa Francesco. Il Pontefice gli ha poi consegnato il premio ‘Paolo VI’ nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano. Nel consegnare il premio, Francesco ha detto del capo dello Stato: “Credo che oggi il conferimento del Premio Paolo VI al Presidente Mattarella sia proprio una bella occasione per celebrare il valore e la dignità del servizio, lo stile più alto del vivere, che pone gli altri prima delle proprie aspettative. Che ciò sia vero per Lei, Signor Presidente, lo testimonia il popolo italiano, che non dimentica la sua rinuncia al meritato riposo fatta in nome del servizio richiestole dallo Stato”. E ha aggiunto: “Signor Presidente, con le sue parole e il suo esempio, avvalorati da quanto ha vissuto, Lei rappresenta un coerente maestro di responsabilità“.

Mattarella: “Sorpreso e grato per il premio”

“Ringrazio per la motivazione così generosa che accompagna questo premio”, ha detto Mattarella. “Il mio primo pensiero è stato di sorpresa affiancato da profonda gratitudine per questo riconoscimento“, ha proseguito il Capo dello Stato, sottolineando: “Non posso nascondere l’emozione di averlo ricevuto dalle mani del Santo Padre”.

