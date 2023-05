La ministra prima dell'incontro a Milano con Alessandro Spada di Assolombarda

La proposta che agli under 35 neo assunti possa essere applicata la flat tax “merita assolutamente attenzione e va vista nell’ottica di favorire il lavoro giovanile. Noi lo abbiamo già fatto nel Dl 48 del primo maggio intervenendo per facilitare le assunzioni di coloro che in questo momento non studiano, non lavorano e non si formano, i cosiddetti Neet, dando alle aziende un incentivo consistente sino al 60% per investire sul comparto giovanile molto importante”. Lo ha detto Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle politiche sociali, prima dell’incontro a porte chiuse con Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, e una delegazione di imprenditori per discutere di alcuni dei temi strategici per le imprese del territorio, alla richiesta della stampa di commentare la richiesta degli industriali lombardi che agli under 35 neo assunti possa essere applicata la flat tax.

