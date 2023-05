Il co-portavoce di Europa Verde: "Uno schifo utilizzare i fondi del Pnrr per produrre armi"

Il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, è intervenuto sul Decreto Lavoro approvato martedì primo maggio dal Consiglio dei Ministri. “Questo è un decreto, anche se non lo conosciamo ancora, visto che è stato solo annunciato in uno spot di Meloni, che crea precarietà e non affronta la vera questione: quella di dare lavoro a chi ne ha bisogno”, ha dichiarato Bonelli.

“Quello che abbiamo visto accadere in Emilia-Romagna ci fa capire che si passa dalla siccità alle inondazioni e, quindi, che il governo invece di fare la guerra al clima dovrebbe favorire le energie rinnovabili. Vedere Salvini commissario alla siccità mi crea inquietudine. Poco fa ha detto che servono più dighe. Salvini è convinto che le dighe servono a trattenere l’acqua e distribuirla, ma qualcuno dovrebbe spiegargli che servono a produrre energia. Casomai voleva dire ‘invasi’. Siamo messi molto molto male”, ha sottolineato il deputato. “Utilizzare i fondi del Pnrr per produrre armi mi fa profondamente schifo”, ha aggiunto Bonelli, che, sul malore avuto in Aula nei giorni scorsi, ha precisato: “È stato un momento di profonda stanchezza, un brusco calo di glicemia”.

