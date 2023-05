Il deputato di FdI: "L'emergenza è trovare i soldi e dare risposte ai cittadini"

Il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli interviene sulla polemica relativa a chi dovrà ricoprire il ruolo di commissario all’emergenza in Emilia-Romagna. “Il generale Figliuolo? Non entro sul nome del commissario in questo momento. L’ho detto fin dall’inizio. L’emergenza è trovare i soldi e preoccuparsi di dare le risposte che i cittadini si aspettano“, ha dichiarato Donzelli uscendo da Montecitorio. “Il nome del commissario è un tema che appassiona i giornali e, a quanto pare, le opposizioni, ma non è certamente la scelta del nome che interessa ai cittadini che hanno ancora l’acqua dentro alle proprie aziende le proprie case”, ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia. “Vedo che interessa molto al PD, che si è espresso molto su questo, mentre ancora ci sono da risolvere problemi molto concreti che stiamo risolvendo. Per fortuna siamo noi al governo che stiamo cercando di risolvere problemi concreti senza pensare al nome di chi poi spenderà i soldi. Mi sembra veramente una polemica poco dignitosa e poco rispettosa della tragedia che è successa”, ha concluso Donzelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata