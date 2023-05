Il deputato di FdI: "Pronti a confrontarci con le opposizioni"

Il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli interviene sugli incontri che la premier Giorgia Meloni sta avendo con le opposizioni per trovare un terreno comune che dia il via ad alcune riforme costituzionali. “Il giorno in cui si è aperto il dialogo non voglio prendere in considerazione l’idea che possa andare male. Noi cerchiamo il dialogo, ma ci sono dei punti fermi: i cittadini non possono veder tradito il loro voto con maggioranze che cambiano e governi che si alternano”, ha spiegato Donzelli. “Su questo e sulla elezione diretta dei vertici dei palazzi si parte e siamo pronti a confrontarci. Sulle formule ci si può confrontare. Poi quale sarà vedremo, ma non vogliamo più che un cittadino veda tradito il proprio voto”, ha concluso l’esponente di Fratelli d’Italia.

