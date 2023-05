Il governatore dopo l'incontro con il ministro Fitto: "Dobbiamo lavorare come un sol uomo"

“Tajani dice che il commissario alla ricostruzione deve essere una figura a tempo pieno? Se il ministro Tajani vuole capire come abbiamo ricostruito dopo il terremoto venga a chiedere qualche informazione. Il problema qui non è il nome o il cognome.

Il problema sarebbe se il nome venisse associato a una disputa politica”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini dopo l’incontro con il ministro Fitto a Roma sui fondi per le zone colpite dalle alluvioni. “Dobbiamo lavorare come un sol uomo ma al ministro Tajani dico venga in Emilia-Romagna ad ascoltare sindaci e imprese e si renderà conto della risposta esemplare come la definì Mattarella” ha aggiunto il governatore.

