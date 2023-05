Una manifestante: "Siamo allo stremo, dobbiamo mangiare, vivere dignitosamente"

Alcune migliaia di persone, aderenti a quasi 150 associazioni, hanno dato vita a Roma alla manifestazione ‘Ci vuole reddito’. Per le strade della Capitale rivendicano il diritto alla casa e all’ormai ex reddito di cittadinanza e protestano contro i contenuti del Decreto Lavoro. “Ho lavorato per 37 anni. Adesso sono troppo vecchia per lavorare, troppo giovane per andare in pensione. Devo crescere due figli, sono genitore unico e affidatario. Il reddito di cittadinanza è indispensabile. Siamo allo stremo, dobbiamo mangiare, vivere dignitosamente, dare un futuro ai nostri figli“, dice una manifestante. “Chiedo alla Meloni di non lasciarci soli”, aggiunge un uomo che ha preso parte al corteo.

