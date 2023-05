“Dobbiamo salvaguardare i posti di lavoro e poi dobbiamo fare una scelta, se l’acciaio è uno degli asset strategici di questo Paese. Noi riteniamo che l’Ilva debba continuare a lavorare, salvaguardando la salute e l’ambiente”. Lo ha detto a LaPresse, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, in occasione dell’intitolazione del centro polivalente a Gennaro Pancrazio, ex amministratore pubblico, scomparso 20 anni fa.”Ci aspettiamo che il Governo dia delle garanzie: sino ad ora i soldi pubblici sono serviti per la cassa integrazione, aspettiamo il piano industriale“, aggiunge.

