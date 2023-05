Il ministro dell'Agricoltura: "Non è possibile ancora calcolare fino in fondo i danni in Emilia-Romagna"

“La presidente Meloni è stata di persona nei luoghi colpiti dall’alluvione e domani nel Consiglio dei ministri si determineranno tutte le misure che servono ad affrontare l’emergenza di questi giorni” in Emilia-Romagna. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida a margine di un evento a Roma per la Giornata mondiale della biodiversità. “Non è possibile ancora calcolare fino in fondo i danni. La Regione – ha aggiunto – ci ha trasmesso una prima analisi, domani ci sarà il Consiglio dei ministri e successivamente anche un incontro con tutto il mondo produttivo e le rappresentanze dei lavoratori e sarà allora che sarà possibile avere un’idea più chiara di questo dato”, ha proseguito.

Lollobrigida: “No ideologismi, ok contributo agricoltori e allevatori”

“È utile ricominciare a parlare di manutenzione del territorio senza ideologismi, pragmaticamente e non considerando l’uomo avversario dell’ambiente, ma invece compatibile con l’ambiente. È oggettivo che il mondo dell’agricolo e dell’allevamento spesso garantisce la manutenzione dell’ambiente, mentre per tanto tempo si è pensato il contrario, che lasciare l’ambiente senza la manutenzione degli agricoltori e dei produttori locali potesse portare dei miglioramenti”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine di un evento a Roma in occasione della Giornata mondiale della biodiversità.”Per esempio, sulla pulizia dell’alveo dei fiumi – ha aggiunto – io credo che il contributo di coloro che possono raccogliere legname dai fiumi sia positivo. Attiveremo la possibilità di raccogliere legna senza rischiare multe e sanzioni come è stato in passato e, addirittura, abbiamo previsto un contributo per formare le persone che lo fanno, quindi anche nel rispetto di modalità idonee ma permettendo a chi vuole di aiutarci a tenere l’ambiente in modo tale da non accentuare gli effetti di eventi come quello che abbiamo visto in questi giorni”.

