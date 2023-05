Il presidente Prandini: "Nel giro di breve si riuscirà a rimettere in sesto quello che è un sistema fortemente compromesso"

Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, ha parlato dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna rispondendo ai cronisti a margine della “Giornata della biodiversità” in corso a Palazzo Rospigliosi a Roma. “Ancora una volta il sistema Italia saprà dare delle risposte concrete per non gravare sui cittadini e sui consumatori“, ha detto Prandini rispondendo a chi gli chiedeva come inciderà questa calamità sull’aumento dei costi per i consumatori, “Stiamo lavorando con tutte le altre regioni per fare in modo che il settore ortofrutticolo non debba implementare le importazioni. Con lo spirito che anima gli emiliano romagnoli nel giro di breve si riuscirà a rimettere in sesto quello che è un sistema fortemente compromesso”, ha aggiunto il numero uno di Coldiretti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata