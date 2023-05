Il governatore della Liguria a margine della conferenza promossa da Noi moderati a Roma

“Centro poco attraente? E’ una bella domanda e credo che nessuno abbia una risposta concreta vedendo anche la difficoltà del Terzo polo durato lo spazio di un momento. La politica deve riacquistare il gusto della serietà delle risposte concrete. Gli slogan delle campagne elettorali hanno deluso molti elettori. Molti governi e molte star si sono alternate in questo paese, da Renzi a Meloni passando per Salvini io credo che per stabilizzare dopo la seconda Repubblica bisogna fare un lavoro un po’ complesso. Spero che questo governo duri e ci dia il tempo per riorganizzare il baricentro della politica. Occorre ripartire da una politica seria, pochi slogan e proposte che durano nel tempo. Tanto populismo, insomma, e poco riformismo a destra come a sinistra”. Così Giovanni Toti, governatore della Liguria a margine della conferenza promossa da Noi moderati a Roma.

